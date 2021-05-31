石醴泉：通脹升溫　科企捱沽有理

去年10月寫過一篇文章解釋，為何通脹重臨的可能性愈來愈高，想不到半年轉眼之間便過去了，美國最近公布4月份通脹率，核心通脹四捨五入達3%，上次見此數已經是25年前的事了。

通脹對股票估值影響力不容忽視。從歷史上來看，溫和的通脹率有利於股票市場的表現。通脹太低的話，投資者擔心通縮。通縮會使盈利減少，但債務卻不會。所以當通縮降臨時，公司破產機會便會大大增加，繼而增加金融公司破產和經濟衰退之風險。但當通脹太高的時候，其波動性也隨之而增加。在此環境下，商家難以計算成本，資本開支也會隨之而減少，結果經濟增長也會因此而受到影響。所以最好的通脹率便是不溫不火的2至2.5%。

當通脹升溫時，哪類型的股票受到的影響最大呢？讀者可以參考債券投資者常用的一個概念「久期」(也被稱為「存續期間」或英文Duration)。簡單來說，久期是指當債券的現金流離現在愈遠，其價格對利率變化便愈敏感。例如一隻5年期的零息債券(代表到期時才會把本息一次性歸還)，當利率上升時，其價格下跌幅度會比一隻同樣是5年期但每半年派息一次的債券來得大。一隻20年期的債券，其價格波動性也會高於一隻5年期債券。

如把「久期」的原理用於股票市場，當通脹升溫，加息風險增加時，久期愈長的股票其價格跌幅便愈大。有甚麼類型的股票可以歸為久期長的呢？簡單來說一些還在投資期，暫時沒有正現金流的都可以歸類為久期長的股票。例如一些沒有盈利的科網股，所以這也部分解釋了為何一些科網股最近的跌幅比大市來得多。

另一個大家要問自己的問題，就是今次通脹上漲，只是暫時性的還是結構性的？支持暫時性的投資者指出，目前通脹只因美國政府大力刺激經濟措施所導致，大部分人對通脹預期仍然維持在低水平，再加上通脹是用「同比」比較，所以當明年刺激經濟力度慢慢退卻後，貨幣增長同比也應回落到單位數，通脹因此也會漸漸恢復正常。

至於相信通脹是結構性的，他們認為中西意識形態分歧愈來愈大，這或會減慢環球商品貿易流通，增加通脹壓力。事實上，環球商品貿易總額在環球GDP中的佔比，在2008年開始便已經有下降的趨勢，2019年的佔比更比2014年低了一點。

另外一個能夠影響「長期」通脹的因素便是通脹預期。經濟學家們相信雖然短期通脹上升，但只要聯儲局在通脹指引上謹守2%的標準，令通脹預期不變，短期通脹最終也會回落到2%的水平。但如果通脹由於外在因素而長期維持高位，而聯儲局遲遲不行動只靠出口術，最後通脹預期向上移，到時聯儲局便可能需要更大的加息幅度才能夠有效地控制通脹。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)