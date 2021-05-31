潘梓生：金價嚴重超買料快回落

金價由4月初至今扭轉過去半年的頹勢，由近1,680美元的水平一度反彈並突破1,900美元，升幅近13%。近期金價上升有多種因素支持，美元匯價近期弱勢，美元債息強勢終止，加上虛擬貨幣急插加強貴金屬的替代需求，都是能夠支持黃金大幅反彈的原因。不過，在經歷兩個月強勁反彈後，相對強弱指數(RSI)已顯示嚴重超買，金價調整壓力日增。

首先，美元指數近日下試89.5後未有繼續探底，其他非美貨幣仍受制於上方阻力，令美元有望在現水平反彈，若美元指數能短期突破90.25，短期將有望迎來小型反彈。美元債息則持續於1.6至1.7厘之間徘徊，加上近期打和利率(通脹預期)未有繼續升溫，這都將令金價帶來壓力。另外，虛擬貨幣早前經歷過山車走勢，短期將回歸平靜，可能令資金從金市稍作回流。

金價現時14天RSI逐漸從超買區回落，回調壓力可能漸增，同時小時圖上的指標均呈背馳，反映金價短期將可能進入調整期。金價短線支持約於1,870美元，同時若美元指數成功突破90.25，金價可能調整至1,845美元。若投資者希望重新買入黃金，可等待金價至上述水平再作打算。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生