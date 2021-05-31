沈振盈：資金似轉向　6月不該絕

每年到這個時候，總有五窮六絕七翻身的說法，雖然此說法根據以往的紀錄，是站不住腳，但由於已深入民心，大家又懶得去理會真假，自然成為了主流的看法。大家若客觀地看，應該每一年的六月去獨立分析，不應因循守舊。

從消息層面參考，近日似乎無論美股及港股都進行反彈的趨勢。另一方面，內地A股乘勢而起，出現大成交上升，技術上亦都出現突破。而近期人民幣走勢轉強，美元兌人民幣已經跌破6.4關口，邁向6.2阻力。若然人民幣的升勢持續，A股可望繼續上升。當然，人民幣的盛世或多或少是因為資金流入A股所致。故此，今次可能就是反映出，資金流向的大轉變，正是從美股轉移流入炒A股。

總括而言，六月份的股市傾向於好倉主導，理論上大部分股份都會有上升的動力，投資者宜選擇強勢股份為主，以捕捉今次的升浪。資源板塊仍然強勢，雖然過去兩周出現短線回吐，主要是內地為大中商品的炒風降溫。而實際上，通脹升溫已是不爭的事實，資源股仍是下半年的主力投資對象，不容忽視。

本周每日的股市走勢預測：

周一（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，市況有震盪，反覆向淡

周二（庚辰日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，形勢逆轉，升勢出現

周三（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，繼續向好

周四（壬午日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，市況反覆，整固格局

周五（癸未日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆偏軟，進行調整

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)