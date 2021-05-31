人民幣中間價升至3年新高　兌每百港元漲至81.98

儘管有人民銀行官員為人民幣升勢降溫，無阻人民幣匯價繼續破頂。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.3682，較上日上調176點子，連升5日，並為2018年5月中以來最高。

反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌美元報6.3667，每百港元兌約81.98元人民幣。美匯指數報90.04。

人民銀行調查統計司原司長盛松成接受內媒訪問時回應，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動已成常態，惟認為快速升值勢頭不可持續。對於人民幣前景，他認為，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。

他指出，美國經濟下半年有望出現全面反彈，美元或隨之走強。其次，人民幣匯率升值無法抵銷大宗商品價格的上漲，不能成為工具。他稱，人民幣匯率超調是短期投機行為，不可持續。

另外，中銀證券全球首席經濟學家、外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，匯率作為總量工具，不可能對沖個別大宗商品價格的大漲。股市漲跌和人民幣升貶值之間的關係是不穩定的。簡單把人民幣升值當作A股的利好恐怕要十分慎重，尤其是目前外需對中國經濟復甦較為重要，而外貿企業又深受升值困擾的情況下。應將「雙循環」新發展格局對匯率的影響視為中性，其本身不能決定人民幣的升貶值。