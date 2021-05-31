港股倒跌考驗兩萬九關　滙豐跌穿50元　美團力頂

港股高開後隨即倒跌過百點，恒生指數失守兩萬九關，低見28,979點。國企指數亦回軟；科技指數升50點，暫守8,000點關口，主板成交近200億港元。

金融股領跌，友邦保險跌2.8%，考驗「紅底」支持；滙豐控股回吐回吐1.8%，失守50元關。

科網股繼續撐市，美團績後獲大行唱好，升幅擴至近6%，重上280元；小米集團升1.5%；騰訊及阿里巴巴漲0.7%及0.6%。

【09:20】港股開市升101點 美團飆4% 滙豐回吐

港股在5月最後一個交易日開市向好，恒生指數升101點或0.35%，報29,225點；國企指數高開69點或0.64%，報10,862點；科技指數升79點或1%，報8,036點。

科網股撐市，美團績後有追捧，股價升4.1%報276港元，是表現最佳藍籌。騰訊升1.7%；小米集團及京東集團升1.4%；阿里巴巴升0.5%。

金融股個別發展，滙豐控股回吐1.5%企50元；友邦保險跌0.7%，合力拖低大市。香港交易所升1.1%；工、中、建三大內銀股升0.4%至0.8%；中國平安升0.2%。