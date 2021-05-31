滬綜指3600點關爭持　兩市融資餘額增29億人民幣

中國5月官方製造業採購經理指數(PMI)報51，低過預期的51.1。滬深3大股指開市個別發展，滬綜指微跌0.71點或0.02%，報3,600.07點；深成指升22點或0.15%，報14,874點；創業板指升13點或0.43%，報3,246點。

上海電氣跌停，其持有40%股權的通訊公司應收帳款普遍逾期，極端情況下，最終可能對公司的歸母淨利潤造成83億元人民幣(下同)的損失。

人民銀行公開市場將進行100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周共500億元逆回購到期，其中周一到周五(5月31日至6月4日)單日到期規模均為100億元。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.3682，較上日上調176點子，連升5日，並為2018年5月中以來最高。

截至上周五(5月28日)，上交所融資餘額報8,219.72億元，按日增加12.43億元；深交所融資餘額報7,374.6億元，按日增加16.74億元；兩市合計15,594.32億元，按日增加29.17億元。