李偉傑：小米首季績佳　全球業務布局逐漸形成

小米的「手機X AIoT」核心戰略取得顯著成效，集團全球智能手機出貨量按年增長69.1%，達到4,940萬部，根據Canalys統計本季度全球智能手機出貨量小米排名第三，市佔率達14.1%。中國市場仍然快速增長，按季手機出貨量按年增長74.6%。

同時集團積極拓展內地線下渠道布局，截至2021年4月30日，小米在中國零售店總數突破5,500家，較去年年尾新增超過2,300家，除了可增加消費者體驗外，亦帶來協同效益，對IoT與生活消費產品業務帶來更多推廣，首季度集團IoT與生活消費產品業務收入強勁增長40.5%，達182億元，其中，智能電視出貨量達260萬台，在內地連續9個季度排名第一，全球智能電視出貨量隱居前五，小米首季度境外市場收入達374億元，按年增長50.6%，收入佔比達48.6%。首季境外IoT及生活消費產品收入按年增長81.1%，滑板車、空氣淨化器、小米盒子等產品持續暢銷。

除了中國市場，小米亦早已積極布局全球市場，在各個重點市場的競爭力正持續上升。2021年首季，小米的境外市場收入達到374億元，按年增長50.6%，佔總收入約一半。根據Canalys統計，按智能手機出貨量計，本季度小米在全球62個國家和地區市佔率排名前五，並在全球12個國家和地區排名第一。

而關注到境外市場收入，歐洲智能手機市場作為其中一個重點布局地域，不同地區的手機出貨量及市佔率排名逐步提升，歐洲智能手機市場小米的市佔率首次達到22.7%，市場份額排名第二。其中，在東歐地區連續兩個季度市場份額第一，市佔率達到32.5%，出貨量按年增長81.8%。在俄羅斯的智能手機市場出貨量市場份額首次達到第一，市佔率為32.1%。在英國首次進入前五，出貨量按年增速均超過90%。數據顯示集團首季進一步搶佔重要市場。而市場關注疫情嚴峻的印度市場方面，小米的智能手機出貨量依然連續14個季度保持排名第一，市佔率達到28.3%，估計未來在疫情逐漸受控制後，零售表現可逐步得到提升。

此外，小米集團正式獲解除美國國防部對其「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有其證券的全部限制，相信可消除市場對未來發展憂慮外，亦有利資金重新整理部署策略，季度業績後表現亮麗下，股價已突破過去3個月的橫行整固格局形態，可在28港元水平吸納，短期目標可先看2月中高位32.3港元，中長線有機會再度挑戰歷史高位35.9港元，假若失手25港元需要考慮減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)