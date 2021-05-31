美國經濟復常引發通脹　零售商預告加價　汽車保費飆升...

隨着新冠肺炎疫苗面世，美國疫情逐步緩和，各地封鎖措施亦相繼解除。然而，人民生活復常，卻構成需求出現報復式反彈，通脹正在民間細微之處引爆，或成為美國經濟復甦的新難題！

【大型零售商警告，面臨多重通脹壓力】

隨着美國疫情日趨緩和，Costco及沃爾瑪等大型零售商也在近日放寬防疫規範，允許完成疫苗接種的顧客免戴口罩進入賣場。Costco也打算逐步恢復賣場內的試吃服務，並重新開放美食區內用座位。

事實上，美國經濟逐步復甦，為Costco創造龐大需求，推動上季(5月9日止)營業額按年增長22%。不過，在上游原材料缺貨、運費暴漲及人力短缺等多重壓力之下，成本也急劇攀升，帶動通脹升溫。

Costco財務總監卡蘭堤(Richard Galanti)坦言，集團正面臨「多重通脹壓力」，除了勞工成本攀升之外，貨運成本及運輸需求雙雙增加，再加上貨櫃短缺及港口塞車等問題，都造成需求旺盛的商品缺貨。上游原材料從晶片、石油到化學原料都因墨西哥灣暴風雪而缺貨，造成原物料價格上漲。

他指出，從紙製品、塑膠製品到進口芝士等商品類別，都面臨最高8%的價格漲幅，部分服飾價格漲幅也在3%至10%不等。卡蘭堤強調，Costco至今努力透過上游供應鏈管理來抑制成本漲價，盡可能維持賣場商品價格，但依舊有部分通脹不得已將轉嫁給消費者，例如在美國銷售的4.99美元烤雞及2.99美元的40瓶礦泉水組合將在日後漲價。

【美國解封推高汽車保險費，助長通脹預期】

美國各地解封後人民開車四處跑，相對增加交通事故風險，再加上汽車上游零件短缺及貨運價格暴漲等眾多因素，皆導致汽車保險公司理賠成本增加，使得去年一度下滑的汽車保費再度上漲，加重通脹壓力。

回顧去年美國疫情高峰期，各地封城且人民居家辦公導致路上車輛銳減。在交通事故大幅減少的情況下，汽車保費隨之降低。但美國近日公布的4月消費者物價指數顯示，汽車保費較去年同期增加6.1%，創下2018年以來最大年增幅。

目前許多汽車保險公司仍在觀察解封後的大眾開車習慣，例如是否增加開車上班頻率或增加開車出遊頻率，做為接下來調整保費的參考依據。但專家認為汽車保費調漲的原因不只這些，因為保險公司的理賠成本正逐漸攀升。

美國前進保險公司近日表示，公司除了觀察車主恢復到公司上班的開車頻率之外，也密切追蹤木材價格走勢及全球晶片缺貨問題。今年4月該公司各項理賠支出佔保費淨收入的比重高達70%，較3月的67%還要高。除了零件及維修成本增加之外，汽車保險公司還得承擔另一項社會通脹，就是交通事故開庭審理的陪審團薪水調漲。