進口關稅是通脹元兇？美企籲取消　工會唱反調

正當經濟學家及美國決策官員激辯，經濟刺激方案的寬鬆貨幣政策，是否引發通脹的元兇，許多企業表示，進口關稅才是引發通脹的源頭。

外媒報道，特朗普在任總統時，美國政府對木材、鋼鐵及半導體等徵收關稅，抵擋一堆來自中國或其他國家的便宜進口貨，藉此保護美國本土產品。然而，那些為此繳交關稅的美國企業一直反對加徵關稅。他們正發動新一波攻勢，希望說服拜登政府取消關稅，理由是關稅造成物價上漲和伴隨疫後復甦的產品供應短缺。

印第安納州金屬製品製造商Scott Buehrer表示，去年9月以來，其主要鋼鐵供應商已經將價格上調15次之多。當價格已飆至「天價」時，還有正當理由徵收些關稅嗎？他和另外超過300家製造商聯名寫信給拜登，要求他立即終結對鋼鐵和鋁分別徵收的25%及10%的關稅。拜登政府回應，正檢視關稅政策，但沒有立即取消的計劃。

各家製造商說，關稅使他們的公司變得較沒有競爭力，此時國內需求火熱，但在部分鋼鐵產品上，美國買家付的價錢較歐洲競爭對手高出40%。Buehrer指出，因為軋製鋼捲自去年秋天來價格幾乎上漲3倍，他已經裁員降低10%工資，以便節省成本。

另外，美國住房建築商協會首席經濟學家Robert Dietz認為，在國內供不應求的情況下仍徵收關稅，不具經濟意義。無奈地，除了木材價格急升，不論家電、洗衣機，連建房的螺栓和螺母都要繳交關稅，間接推高樓價成本。

不過，工會和鋼鐡業敦促拜登維持現有關稅，他們認為關稅政策讓產業能夠重啟閒置的機器，重新聘用被遣散的勞工，並投資未來。美國鋼鐵工人聯合會法務主任Roy Houseman指出，關稅2008年就開始徵收了，一直都沒有通脹壓力。美國將價值數萬億美元的刺激方案注入經濟，勢必造成一些通脹壓力。