確保新款iPhone供應穩定　傳三星及LG提早生產OLED面板

外媒報道，三星Display及LG Display已經開始生產新iPhone的OLED面板，這較去年iPhone 12的面板生產時間提早一個月啟動。由於去年全球受到新冠肺炎衝擊，導致手機零組件出現採購延後現象，蘋果公司(Apple)推出iPhone 12的時間也較過去稍遲。

消息人士透露，三星Display已於5月中旬開始生產，而LG Display則是最近開始生產。三星Display在物料準備較LG Display早一周，若計入面板的模組時程，三星Display首片螢幕下線的時間可能要較LG Display早10天左右。

根據Apple的要求，這兩家南韓OLED面板供應商已經較去年提早開始生產。由於iPhone 12需求超出Apple預期，導致部份零組件出現較嚴重的庫存緊張情況。為了避免新iPhone出現同樣問題，Apple可能提早量產OLED等關鍵零件。

之前有媒體報道，據悉三星Display將會為新款iPhone生產8,000萬片OLED面板；而LG Display則會生產3,000萬片。需留意的是，iPhone Pro系列所採用的低溫多晶氧化物(LTPO)面板將由三星Display獨家供應，可以支持最高120Hz的螢幕更新率。

此外，南韓媒體引述業內人士消息稱，三星Display計劃將採用UTG的可折疊OLED面板出貨給其他智能手機廠商，以加強其可折疊螢幕業務，還可以提高產品報價。目前UTG只供應給母公司三星。