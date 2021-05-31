【產經直播】製造業數據遜預期 內需股要抖氣？
2021年05月31日 11:17
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港股六窮月臨近，邊啲左右大市因素要睇實？人民幣再創逾3年高位，對股市孰好孰壞？新舊經濟股份走勢再現分歧，美團(03690)績後現追捧；滙控(00005)失守50元，想捕捉區間上落，Call、Put應該點揀好？
最新公布的中國5月製造業採購經理指數(PMI)差過市場預期！內地又再頻現零星確診個案，早前率先彈起的內需股短期將現沽壓？
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