【高盛推介】美團業績後急彈 資金趁機會部署淡倉
2021年05月31日 11:23
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(28日)失守270港元水平，跌約2.4%，並在收市後公布截至今年3月底止的首季業績。周一(31日)早段則發力急漲，高開約4.1%後升幅擴大，高見288元，跑贏大市。
截至至今年3月底止，美團首季收入達370.16億元人民幣，按年升120.9%。然而虧損則擴大至48.47億元人民幣，但合符市場預期。而按非國際財務報告準則計量，經調整虧損淨額則為38.92億元人民幣。及後有券商指，美團首季業績強於該行預期。並指美團短期監管風險雖然持續，但旗下3大業務增長勢頭依然完好。該行給予美團「買入」投資評級，目標價則下調至440元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金集中部署好倉，上周四(27日)及上周五共錄得約2,240萬元資金流入。當中認購證佔約2,080萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而上周五流入牛證的資金則較集中在255至260元收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約70萬元。而熊證則上周五繼續獲資金流入，並較集中在295至300元收回區域的產品。此外，周一早段即市亦見資金趁美團急升時部署淡倉。
觀察港股通資金流向，則見上周五北水繼續沽出美團，但淨賣出的資金較上周四少，有約5億元。
美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
美團證牛證64904，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡，須注意由於股價周一早段急升，使部分認沽證已變得價外，及部分熊證已被收回，因此應重新審視產品條款。
認沽證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約11%，年期約2個月的美團沽證(21953)。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的低街貨美團沽證(23248)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(65275)。遠熊選擇可留意美團熊證(52857)。
美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。
美團沽證23248，行使價269.8元，2021年8月27日到期，實際槓桿6倍，貼價、低街貨。
美團熊證65275，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證52857，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。