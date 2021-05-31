【高盛推介】美團業績後急彈　資金趁機會部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(28日)失守270港元水平，跌約2.4%，並在收市後公布截至今年3月底止的首季業績。周一(31日)早段則發力急漲，高開約4.1%後升幅擴大，高見288元，跑贏大市。

截至至今年3月底止，美團首季收入達370.16億元人民幣，按年升120.9%。然而虧損則擴大至48.47億元人民幣，但合符市場預期。而按非國際財務報告準則計量，經調整虧損淨額則為38.92億元人民幣。及後有券商指，美團首季業績強於該行預期。並指美團短期監管風險雖然持續，但旗下3大業務增長勢頭依然完好。該行給予美團「買入」投資評級，目標價則下調至440元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金集中部署好倉，上周四(27日)及上周五共錄得約2,240萬元資金流入。當中認購證佔約2,080萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而上周五流入牛證的資金則較集中在255至260元收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約70萬元。而熊證則上周五繼續獲資金流入，並較集中在295至300元收回區域的產品。此外，周一早段即市亦見資金趁美團急升時部署淡倉。

觀察港股通資金流向，則見上周五北水繼續沽出美團，但淨賣出的資金較上周四少，有約5億元。

美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

美團證牛證64904，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

投資者如看淡，須注意由於股價周一早段急升，使部分認沽證已變得價外，及部分熊證已被收回，因此應重新審視產品條款。

美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

美團沽證23248，行使價269.8元，2021年8月27日到期，實際槓桿6倍，貼價、低街貨。

美團熊證65275，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊證52857，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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