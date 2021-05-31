報告：香港上市公司買賣交易疫情下仍升22%　港澳區併購活躍

致同(香港)會計師事務所發表最新的《買賣協議研究報告2021》指出，於2020年，雖然新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，但香港上市公司買賣協議數量仍按年上升約22%，至333宗，其中廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售佔40%。

致同共分析了333份在香港交易所網站載列的2020年香港上市公司及或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括152宗收購交易及181宗出售交易。報告指出，2020年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約74%(2019年為71%)，而業務出售則佔所有出售交易約84%(2019年為87%)。其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

數據顯示，於2021年第1季，本地公司的買賣協議數量按年下降15%，其中收購協議下跌25%，出售協議下跌6%。短期而言，預計出售交易將仍然是更常見的交易類型，尤其是對於試圖精簡架構的上市公司而言將更為普遍。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，雖然第1季的交易宗數下降，但對於2021年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計今年企業的交易總數會增加，這主要是因為中國經濟發展的趨勢持續，以及有更多公司在香港上市。此外，房地產、物業管理和科技行業還有很多交易正在醖釀。

湯補充，隨着2020年8月《有限合夥基金條例》的推出，預料香港的私募股權投資市場的競爭將會加劇。事實上，在2021年第1季的出售交易中，約有64%的買方為私人公司，他們希望收購上市公司因經營困難而出售的相對低估值資產，從而擴大和增強其投資組合。

2020年，約87%的業務收購及86%的業務出售在中國、香港及澳門進行，其中約40%被收購或出售的業務位於廣東省、香港及澳門地區，2019年則約為43%。

2020年合共152宗收購協議中，有112宗是業務收購，而買方所從事的行業更為多樣化，當中從事能源(2020年為9%；2019年為2%)和資訊科技行業(2020年為7%；2019年為2%)的買家數目有所增長。來自地產建築業及非必需消費品行業的買家主導年內的企業交易，共計佔所有業務收購約55%(2019年為65%)。此外，數據顯示，地產建築業和非必需消費品行業的買家傾向收購從事相同行業的企業。

2020年的181宗出售協議中，152宗是業務出售，賣方所從事的行業更為多元化，來自能源行業的賣方數目不斷增加(2020年為10%；2019年為4%)。大部分業務出售協議來自地產建築業及非必需消費品行業的賣方，與2019年的情況一致。年內，這兩個行業共計約佔所有業務出售協議的35%(2019年為49%)。

湯認為，傳統行業受到疫情影響，當中尤其以從事非必需消費品、房地產及工業的企業遭受很大的打擊，需要尋求財務支援。因此，投資者，尤其是來自中國和私募基金的投資者，有更多機會以較低價格收購企業或資產。