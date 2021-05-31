陳偉明：港股宜把握回調吸納機會

美國多名官員續發偏鴿言論，而中美貿易談判代表通話有望重啟，加上近期人民幣匯價持續強勢，結果筆者預期的五窮月並沒有出現，上周五(28日)港股更升至29,300點關。究竟六絕月又會否有機會出現？

港股於五窮月能夠起死回生，最主要是因為人民幣持續强勢，帶動A股轉強支持港股近期升勢。當然，美國持續放水引致的通脹問題導致美元弱勢，從而間接推動人民幣升勢，但相信市場預期內地會透過允許人民幣升值以應對「輸入性通脹」，是刺激這次人民幣強勁升勢的主因。

然而，人民幣如果升勢過急，很容易又導致中央出手抑壓人民幣匯價單邊升值，從而限制港股及A股短期升幅，因此目前仍然不建議戰友高追做好。筆者相信中央政策傾向人民幣匯價穩步上揚，即使短期高追港股有風險，投資者應把握回調吸納的機會。

技術上，港股已扭轉劣勢，有反覆向上迹象，期指短期阻力大約是29,300點，阻力位近，高追並不值博，相反建議投資者等待期指回調至28,700點以下，小注Long Call 6月價外1,000點恒指期權，博人民幣强勢下，六絕月不會出現。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明