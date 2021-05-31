【瑞通推介】友邦跌穿百元關　投資者積極撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國通脹數據高過市場預期，另美國總統拜登提出總值6萬億美元的2022財政年度預算。道指上周五(28日)收報34,529點，升64點或0.2%。

恒指上周五蒸發逾200點升幅，收報29,124點，升11點。周一(31日)早段先升後回，倒跌逾160點，一度跌穿29,000關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近7,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

美團首季按非國際財務報告準則，經調整虧損38.9億元人民幣，符預期；期內收入按年增長121%至370.2億元人民幣，勝預期。管理層指社區團購是重要戰略，公司會持續投資，預計未來數年有機會帶來3億至4億的新用戶。美團上周五於業績前走弱，收報265.2元，跌2.4%，失10天線。周一早段高開4%後，愈升愈多，最多升8.5%，高位見288元，結束兩日跌勢。上周五有近5億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別有逾1,400萬元和逾90萬元淨流入其好倉和淡倉。

上周宣布退出美國零售銀行業務的滙豐控股，隨即出售10間位於美國加州的分行予國泰銀行。行政總裁祈耀年表示，美國仍然是集團增長的關鍵所在，將專注於面向國際的企業客戶。另集團採用新派息政策以持續派息及提供良好收入，同時予管理層彈性及利用資金擴展中期業務。滙控上周五在成交配合下急漲3.8%，收報50.8元，盤中創出50.85元的52周高位。美債息回落，股份周一早段跌約2%，失50元關。分別有逾400萬和逾390萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

儘管友邦保險於恒指權重將於下周一起被降至8%，但股價有強勁首季業績支撐，連日徘徊在100元關以上爭持，上周五收升近1%，報103.2元。周一早段回吐4%，失守100元關，跌至99元邊，失10天線。上周五有逾200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近280萬元淨流入。

吉利汽車上周五最多飆5%，高見20.5元，收市升勢回順至0.7%，報19.66元，連升4個交易日。股份自5月中旬低見17.14元後輾轉向上，累漲14.7%。據報吉汽關聯公司經營二手車銷售，另據中汽協統計，4月汽車出口按年增長1.1倍，創歷史新高。吉汽周一早段反覆，一度跌穿19.4元，其後倒升至逼近19.9元。上周五有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過1,000萬元淨流出。

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