【高盛推介】快手再創上市新低　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：快手上周五(28日)跌約2.1%，守穩在200港元水平，然而周一(31日)早段則失守，低見191.6元，繼上周三(26日)再創上市新低，落後大市。

在快手上周公布的今年首季業績中，錄得虧損擴大至577.5億元人民幣。及後有券商指快手首季收入符預期，惟日活躍用戶數目輕微差於預期。該行下調快手目標價至350元，但仍維持對其「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周獲資金追捧，5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,810萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，上周一至周四(24至27日)皆錄得資金流入，上周五亦見190元收回區域的近牛證獲資金留意，惟現時距離現價較近，投資者可留意遠牛以控風險。而熊證則於上周五獲資金轉向流入，並集中部署222至224元收回區域。

快手購證13277，行使價259.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨。

快手購證12164，行使價228元，2021年12月29日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。

快手牛證61657，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

快手牛證66317，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手沽證13192，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.5倍，低街貨。

快手熊證63780，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率3.2倍。

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