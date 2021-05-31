全球缺「芯」！英特爾重申晶片短缺或持續數年

晶片大廠英特爾行政總裁蓋爾辛格出席台北國際電腦展覽會線上會議時重申，全球半導體短缺的問題，可能需要數年的時間才能解決，有關問題已經導致汽車產線暫停生產，包括消費型電子產品等領域也受到影響。

他指出，新冠肺炎疫情期間，在家遠距工作和學習的趨勢，導致半導體周期爆炸性的增長，為全球供應鏈帶來龐大壓力。雖然產業已採取措施應對短期內的限制，但生態系統仍需時數年才能解決代工產能、組件短缺的問題。

蓋爾辛格早於4月受訪時已認為，半導體短缺將需要幾年才能緩解，並透露公司計劃在6至9個月內開始生產晶片，以解決美國汽車廠的短缺問題。

3月時，英特爾公布200億美元的計劃，在美國亞利桑那州建設2座新廠，擴大先進製程晶片的生產。蓋爾辛格指出，公司擬擴展美國和歐洲的其他地方的據點，以確保為世界提供永續且安全的半導體供應鏈。

英特爾的計劃亦被認為是直接挑戰先進製程晶片龍頭台積電和南韓的三星電子。台積電和三星主導半導體製造後，技術從美國轉移到亞洲，目前有超過2/3的新進製成晶片都在亞洲製造。