《富爸爸窮爸爸》作者：比特幣跌至2.7萬美元或再入市

虛擬貨幣「龍頭」比特幣(Bitcoin)由4月高位6.48萬美元水平急挫，如今價格已接近腰斬。外媒報道，著名暢銷書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特・清崎(Robert Kiyosaki)認為是個好消息，為投資者提供良好的入市機會。

清崎於社交網站發文，直指比特幣如跌至2.7萬美元，他可能會再次開始入市，但很大程度上是取決於全球宏觀環境，然而，謹記問題不在於黃金、白銀或比特幣，問題是出於政府、美國聯儲局及華爾街的無能。請記住，2000年時黃金價格為300美元。

今年4月時，清崎曾預測比特幣的價格將在未來5年內突破100萬美元。不過，他指更喜歡黃金和白銀作為投資，稱是「上帝的錢」。

事實上，他曾狠批美國聯儲局、美國財政部及拜登政府，曾稱他們是「失敗者」和社會主義者，並預言美元將走向滅亡。

根據交易平台CryptoCompare數據，比特幣暫時於3.42萬美元水平上落。不過，比特幣5月迄今為止已挫逾37%，為2011年9月以來最差月度表現。與4月中旬達到的近6.5萬美元高位相比，累計已瀉約45%。