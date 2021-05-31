應對少子化與高齡化！內地擬推三孩生育政策…

內地官媒報道，中央政治局5月31日召開會議，聽取「十四五」時期積極應對人口高齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。

會議指出，十八大以來，當局根據人口發展變化形勢，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等重大決策部署，取得積極成效。同時，內地人口總量龐大，近年來人口高齡化程度加深。要進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口高齡化國家戰略、保持人力資源禀賦優勢。

會議要求，要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制；要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支；要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策；要建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參與的扶助關懷工作機制，維護好計劃生育家庭合法權益；要深化國家人口中長期發展戰略和區域人口發展規劃研究，促進人口長期均衡發展。

會議強調，積極應對人口高齡化，事關國家發展和民生福祉，是實現經濟高質量發展、維護國家安全和社會穩定的重要舉措。