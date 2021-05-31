中原建業：同系關聯方收入未來兩年降至近乎零

他強調，公司非靠同系「輸血」，由於在發展初期，需要資金投入，故才有來自同系公司的項目。目前第三方客戶主要是一些沒有房地產發展經驗的地主，例如原本屬於零售、礦業等行業，基於有閒置土地而涉房地產業務，公司為其提供代建、產品設計、營銷定價等一條龍服務，有助節省時間成本。

他續說，公司通常分3期收款，而簽約時訂金及開始銷售時第2期款項，佔整個項目約6成款項，由簽約起約9至12個月，第3期的款項入帳時間約為項目交付時，距離簽約大概3年時間。雖然整個交付周期看似很長，但在每個項目進行的同時均會有新簽約項目，故現金流健康，每月平均約有十數個新簽合約。

他又透露，最近與同行建立「代建輕資產聯盟」，旨在互相交流及學習，又認為大家不屬競爭關係，在不同的領域上均有各自優勢。