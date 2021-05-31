油升逾1% 道期向好
2021年05月31日 16:23
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美匯指數報90.06；港匯見7.7601；離岸人民幣(CNH)守6.3595；美元兌日圓報109.72；歐元企1.2192，英鎊處1.4173。金價報1,904美元。油升逾1%，布油報69.54美元，紐油報67.12美元。比特幣處3.5萬美元水平。道指期貨升32點。
●「五窮月」最後一個交易日，恒生指數全日收報29,151點，升27點或0.09%。國企指數收報10,889點，升95點或0.89%；科技指數收報8,104點，升146點或1.84%。主板成交1,522億港元。美團績後買盤積極，飆10.8%。受惠內地三孩生育政策利好，好孩子國際漲30.89%，愛帝宮漲21.66%。「五窮月」港股不窮，恒指累漲426點，升幅1.48%。科指則累跌208點，跌幅2.5%。 https://bit.ly/3c3nwrI
●深圳創業板指收升2.3%，寧德時代市值突破萬億人幣。https://bit.ly/3p3HtnH
●5月金價料創自去年7月以來表現最佳月份。
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●BERI全球投資風險評估，南韓亞洲稱冠。
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●日本4月工業產出增長遠遜預期，零售銷售大跌4.5%。
●中國經濟：
-中國5月官方製造業PMI跌至51，略遜預期。
-中國PMI企盛衰線以上，分析：經濟保持平穩恢復態勢。
-內地首季粗鋼產量增長15.6%。
-深圳發布今年536個重大項目，總投資逾2.8萬億人幣。
-疫情反彈！廣州市嚴控人流進出，大量航班取消。
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