【產經直播】恒指六月有望延續升勢？
2021年05月31日 16:48
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港股「五窮月」最後一個交易日，恒指周一(31日)反覆靠穩，一度失守29,000點關，收報29,151點，升27點。五月港股累升426點，「六絕月」係咪仲有機會再挾高？
美團(03690)股價績後走強，集團第一季總收入370.16億元，按年升1.21倍，但經調整虧損卻達38.92億元，雖然多間大行下調美團目標價，但股價不跌反升，勁升一成，市場到底點解讀呢份業績？
市場憂慮內地疫情升溫，航空股捱沽，國航(00753)、南航(01055)曾挫逾5%；另外，有傳內地進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，概念股立即炒上，當中錦欣生殖(01951)及貝康醫療(02170)急升逾一成，板塊上望空間仲有幾多？
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