單車零件出貨期要400天　廠商叫苦！

外媒報道，全球最大的單車製造業者正考慮調整供應鏈，原因是面臨零件出貨延遲的困局，部分零件從下單到交貨時間甚至可達400天以上，是數十年來最長的。

報道指出，全球去年已出現單車缺貨情況，如今供應鏈問題使缺貨進一步加劇，這也凸顯出整個產業過度依賴日本禧瑪諾(Shimano)作為單車零件供應，該公司在高階齒輪和煞車市場的佔有率高達65%。

美國單車車製造商--Trek品牌主管Eric Bjorling表示，這已促使該公司走出舒適圈，去尋找不同的供應商。

歐洲和美國單車車製造商亦表示，Shimano生產的一系列高階零件從下單到交貨的「前置時間」已拉長至400天，液壓煞車或輪胎等特定零件的交貨前置時間甚至更長，凸顯出產業試圖要滿足疫情引發單車需求激增所面臨的緊張程度。

總部設在日本大阪的禧瑪諾生產釣具、划船設備與單車零件，在疫情促使全世界數百萬人開始騎乘單車做為代步工具之際，一直無法滿足需求。儘管Shimano的產能已全開，但預期零件將持續短缺。對於規模較小的單車車製造業者問題會更嚴重，極長的零件交貨時間亦令新進業者更難生存。