樓價UPDATES：業主劈價沽樓　西貢村屋蝕572萬

近期樓市顯著轉旺，不少業主都收窄議幅，惟東涌藍天海岸有業主大減70萬元沽售單位，但現轉手帳面仍大賺約3.7倍，據了解該名業主有意移民才賣樓。另外西貢村屋再錄蝕讓個案，原業主持貨近6年蝕約572萬元沽出單位，物業期間貶值約22%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角海峰園崇峰閣高層D室，實用面積約620方呎，兩房間隔，業主叫價1,200萬元，最終願減17萬元以1,183萬元將單位易手，呎價約19,081元。原業主於2004年1月以225萬元買入，持貨17年單位升值約4.3倍。

●天后乘龍閣中層C室，實用面積約為1,081方呎，三房連套房間隔，議價後獲同區換樓客以約2,310萬元易手，呎價約21,369元。原業主於2010年5月以約1,228萬元購入，現轉手帳面獲利約1,082萬元或約88%。

●跑馬地年達閣連天台特色戶，實用面積約862方呎，連天台約576方呎，三房連套房間隔，原業主以約2,325萬元將單位易手，呎價約26,972元。原業主於2010年以約1,300萬元買入，持貨11年帳面獲利約1,025萬元或約79%。

●鰂魚涌匯豪峰中層A室，實用面積365方呎，一房間隔，業主以740萬元將單位易手，呎價約20,274元。原業主於2011年2月以359萬元買入，持貨10年帳面獲利381萬元或約1.1倍。

●堅尼地城翰林軒1座中層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，近日以1,100萬元沽出，呎價約23,707元。原業主於2006年9月，以約325萬元購入，持貨約15年現轉手帳面獲利約775萬元或約2.4倍。

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九龍區

●將軍澳峻瀅一期7座高層F室，實用面積約738方呎，屬三房連套房及儲物室間隔。業主開價1,250萬元放盤，經議價後減價300萬元或24%以950萬元沽，呎價約12,873元。原業主於2012年7月以約574.3萬元一手購入，持貨約9年帳面獲利約375.7萬元或約65%。

●長沙灣星匯居2座中層E室，兩房間隔，實用面積約501方呎，單位以約820萬元放盤1天即接獲外區客接洽，議價後減價以約805萬元成交，呎價約16,068元，成交價低市價約2%。原業主於2011年7月以約415萬元購入，物業期內升值約94%。

●將軍澳天晉IIIA第1A座中層A室，實用面積約653方呎，採三房連套房間隔，以1,263.8萬元成交，呎價約19,354元。原業主於2014年9月以900萬元入市，持貨近7年帳面獲利363.8萬元或約40%。

●將軍澳日出康城MALIBU第2座低層D室，實用面積549方呎，兩房間隔，吸引區內租樓用家以993萬元承接，呎價約18,087元。原業主於2018年4月以825.6萬元購入，現轉手帳面獲利167.4萬元。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道5號低層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，最初開價720萬元，放盤兩星期降價20萬元，以700萬元易手，呎價約13,752元。原業主於2008年3月以275萬元買入，持貨13年帳面獲利425萬元或約1.5倍。

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新界區

●東涌藍天海岸1座高層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，叫價870萬元，減價70萬元，以800萬元易手，呎價約14,260元。原業主於2003年以170萬元一手買入，因見身邊朋友相繼移民，故亦萌生移民念頭，終大減70萬元或8%沽出單位，單位間內升值約3.7倍。

●西貢清水灣小坑口村雙號村屋，全幢面積2,100方呎，四房一套間隔，連天台約700方呎，以2,000萬元成交，呎價約9,524元。原業主於2015年8月以2,572萬元購入，持貨近6年帳面料蝕572萬元，物業期間貶值約22%。

●西貢柏濤軒單號屋，實用面積約2,100方呎，擁800方呎大花園，四房連套房間隔，連同車位以1,920萬元成交，呎價約9,143元。原業主於2012年9月以1,650萬元買入，現轉手帳面獲利270萬元或約16%。

●粉嶺牽晴間1座低層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，議價後以約557萬元獲承接，呎價約14,209元。原業主於2018年以499萬元購入，持貨3年轉手賺58萬元或約11.6%。

●粉嶺花都廣場4座高層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以590萬元沽出，呎價約14,286元。據知買家為慈母助90後女兒置業並付首期。原業主於2013年8月以約328萬元購入，現轉手帳面獲利約262萬元或約80%。

●馬鞍山聽濤雅苑6座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，以781萬元易手，呎價約14,848元。原業主於1998年以336萬元購入，持貨23年帳面獲利445萬元或1.3倍。

●大埔寶湖花園A座高層4室，實用面積343方呎，兩房間隔，以533.5萬元沽出，呎價約15,554元。原業主於2015年9月以398萬元購入，持貨約6年帳面獲利135.5萬元，單位期內升值約34%。

●元朗世宙2座高層J室，實用面積423方呎，兩房間隔，叫價725萬元，減價10萬元，以715萬元沽出，呎價約16,903元。原業主於2016年9月以589.5萬元一手買入，持貨近5年帳面獲利125.5萬元或約21%。

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