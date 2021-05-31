華晨中國收到聯交所發出復牌指引

(i)對審計事宜進行適當之獨立調查、公布調查發現、評估及公布對該公司業務營運及財務狀況之影響，以及採取適當補救行動；

(ii)根據上市規則之規定發表所有尚未發表之財務業績，以及處理任何審計修改；

(iii)就可能對投資者構成風險及損害市場信心而言，證明概無任何與管理誠信及/或任何對該公司管理及營運有重大影響力之人士之誠信有關之合理監管關注；

(iv)證明該公司董事具備上市規則第3.08及3.09條所規定出任上市發行人董事職位應有之能力水平，以及以應有之技能、謹慎和勤勉行事；

(v)進行獨立內部監控檢討，證明該公司設有充分之內部監控及程序，以履行上市規則下之責任；

(vi)證明遵守上市規則第13.24條；及

(vii)知會市場所有重要資訊，以供該公司股東及投資者評估該公司狀況。

該公司之情況如有變動，聯交所可能會修改或補充復牌指引。

通告又披露，根據上市規則第6.01A(1)條，聯交所可將已連續停牌18個月的證券除牌。就該公司而言，18個月期限將於2022年9月30日屆滿。倘該公司未能以令聯交所滿意之方式對導致停牌之事宜作出補救、履行復牌指引及全面遵守上市規則，且股份未能於2022年9月30日或之前復牌，則聯交所上市科將會建議聯交所上市委員會取消該公司之上市地位。根據上市規則第6.01及6.10條，聯交所亦有權施加較短之特定補救期限(如適用)。該公司將於適當時候另行發表公布告知其股東及潛在投資者最新事態發展，並將據上市規則第13.24A條就有關發展發出季度最新資料公布。

此外，該公司股份將繼續停牌。