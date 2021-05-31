「躺平」成風經濟響警　內地急謀三孩政策應對

中國尚未進身發達國家卻先引進日本的「少子高齡化」難題，中央試圖紓緩相關經濟壓力，周一重磅宣布容許三胎，一眾概念股應聲爆升。然而，內地年輕人工作、財務、感情等生活壓力沉重，令鼓吹不婚、不育、不消費等的「躺平」概念近日在內地熱火朝天，掀起廣泛爭論，連官媒也要出來發聲，對內地經濟構成的威脅恐怕更大。

「三孩政策」周一(31日)公布後，一眾生育相關股份聞訊起舞，其中，兒童用品股好孩子國際（01086）收市抽升逾30%。愛帝宮（00286）、錦欣生殖（01951）及貝康醫療（02170）分別漲逾21%、17%及15%。原本下跌的奶粉股澳優（01717）和中國飛鶴（06186）也立即抽高，雙雙倒升。

中央急速調整政策，恐怕是因留意到年輕人開始有消極過活的風氣，即所謂「躺平學」，照字面解釋就是學躺平，甚麼都不做，以不工作、不上班為原則，除了吃飯、上廁所以外就是躺着，盡量減少欲望、減少勞動，變相經濟負擔也很少，只需維持最低的生活標準，賺夠了就辭職。然而，在催谷生產力為主導的社會中，加上少子化趨勢蔓延全球，提倡「躺平」惹來很大非議。

「躺平學」其實在歐美或日本早已出現，內地的「躺平族」源於一班年輕人沒有興趣跟隨社會力爭上游的生活模式，不想做拚命賺錢的機器，拒絕做金錢的奴隸。這種「佛系」心態不會把大學畢業、找一份好工、升職加人工、然後買樓、結婚生仔視為人生目標。反而是尋求另一種讓心靈更加充實愉快的生活態度。不過，他們又不是完全不工作，而是一年僅工作一、兩個月，賺到錢就可以躺足一年，譬如一些人會「炒散」，儲錢然後去度假，錢花光後又再「炒散」儲錢、再去旅行，形成「躺平」循環。

這種倡議在內地當然也引起極大回響，甚至官媒也發表批評說「躺平可恥！」官媒的關注不難理解，因為當年輕人陷入「躺平」的低欲望生活，喪失物欲與成功欲時，無疑會窒礙社會發展的驅動力。若然大量勞動力「躺平」，屆時勞動生產力和經濟增長亦會受影響。有人批評「躺平族」不思進取自暴自棄，辜負父母的養育和栽培，但也有人認為「躺平族」的出現，正正就是社會低層民眾的無聲抗議，有網民更指「躺平」是一個人對未來和前途極度失望，對社會的不公平和貧富懸殊極度絕望的體現。

誠然，內地一線城市的樓價和生活成本不斷上漲，惟工資遠遠跑輸，即使年輕人力爭上游，也未必能像小部分人「富起來」，他們感到自己的努力被貶值，因而產生了「躺平」心態。分析又指「躺平」所提倡的低欲望、低消費、維持最低生存標準，其實是很多年輕人對目前教育、就業領域競爭壓力大、工作進修壓力大、看不到出頭之日的一種消極反抗。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠不擔心「躺平族」會為經濟增長帶來隱憂，其概念類似日本的「御宅族」或「低欲望社會」，對日常用品的需求減少，但另一邊廂增加互聯網的開支，對一些以互聯網業務為主企業，如嗶哩嗶哩（09626）影響不大，業務將持續增長。不過，馮氏提醒，「三胎政策」成效未明，現時市場「仔都未生就炒定先」，是過早炒作兒童用品及奶粉股。早前「二孩政策」成效也不顯著，一線城市生活成本及壓力高，首先要看若政府之後推出育兒補貼，對二、三線城市的成效更顯著，建議投資者留意直接受惠政策的股份如錦欣生殖及貝康醫療，前者吼低位21.5元買入，上望25元；後者可於27元買入，博32元至33元。

●日本少子化問題日趨嚴峻

「躺平」並不是近日內地獨有的新鮮事，日本早在經濟泡沫爆破後便曾出現「低欲望社會」。女性面對傳統逼婚的壓力和家庭暴力、職場媽媽被歧視等現象，選擇不婚不育，也屬「躺平」抗爭。21世紀初出現「草食男」、「宅男」的說法，也是不工作、在家啃老，不結婚、不生子。

日本本來已是全球受少子化衝擊最嚴重的國家之一，加上疫情對於孕婦和小孩的影響不明朗，生產時也無法陪同，導致避免懷孕的人增加。有報道指出，日本有不結婚就不生小孩的情況，推遲結婚也加速了少子化。據當局估計，該國今年新生嬰兒人數可能會低於80萬，是二次大戰後首見，更較2017年時的預測，早了約10年發生。

●南韓生育率降至全球最低

在南韓，「躺平族」又稱為「三拋世代」（Sampo Generation），即20、30多歲，拋棄了拍拖、結婚、生小朋友這些傳統生活，其背後是經濟能力有限及「地獄朝鮮」現象的綜合結果。

「地獄朝鮮」所指的是南韓現代社會極度高壓而殘酷的競爭文化，以及新世代國民面臨的高工時、薪金壓力等結構問題。於是，當家庭文化傳統保守，對撞到現代都會壓力之際，年輕男女的成家、生育意願，也就一年比一年更低迷，並且在三拋過程中同樣加劇了南韓的人口結構失衡。

南韓的高齡化問題比日本更嚴重，去年當地的死亡人數在近代史上首次超過了出生人數，副財長金永範把這個里程碑稱為「死叉」。當地統計局數據顯示，去年總生育率（女性人均生育數目）降到紀錄低位0.84，是全球最低；在首爾，這比率更為0.64。聯合國估計，到2050年，南韓的老年人口比例將達到全球最高。人口結構的變化亦減慢南韓的經濟增長，過去10年平均增速為2.5%，遠低於1980年至2000年勞動人口更年輕時的逾8%平均水平。

●香港上流無望 寧追求佛系

今時今日，香港年輕人也身處於一個欠缺希望的環境，不像上一代可白手興家，一分耕耘、一分收穫。有研究曾指出，原本就出生在首兩個階層的年輕人，最終能擠進第一階層的機會較基層年輕人高4倍。階層固化讓許很多年輕人放棄努力，選擇過「佛系」生活。

香港同樣面對貧富懸殊、考試壓力、學歷貶值、工作競爭、置業等問題。置業難度更是全球榜首，《2020全球生活報告》指出香港平均樓價高達973萬港元，若以男性去年第四季工資中位數兩萬元計算，供樓所需費用等於其40年以上的薪酬。

因此不難理解為何有部分年輕人寧願選擇放棄置業結婚和向上流動的機會，轉而追求「佛系」生活態度，甚至成為「月月清」的月光族，抓緊短暫的快樂。雖然港版躺平族，即「隱青」的數目遠不及其他國家，但香港青少年的「佛系」和內地青年的「躺平」，都是他們對社會固化，對未來感到沒希望的無聲抗議，若政府沒有聆聽年輕人的聲音、改善社會的固化問題，他們終有一天也會選擇「躺平」。