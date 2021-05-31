新界鐵路上蓋項目入票量持續急增　料日內加推

承接5月一手樓市交投旺勢，大批全新項目已急不及待籌備於6月蜂擁登場。當中戰況最為激烈的沙田區，有鐵路上蓋盤項目的壓軸期數最快周內開售，市場入票量持續急升，估計發展商日內有機會加推新一批單位及落實銷售安排。

●大圍站柏傲莊III速錄逾1.3萬張入票 料日內加推單位

新盤市場再掀入票認購熱潮。新世界發展（00017）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，截至今晚（5月31日）已錄超過1.3萬張入票登記。該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，項目登記反應踴躍，暫錄收票中，佔約6成為項目首兩期買家或向隅客，約4成則屬新客。他指出，項目最快日內落實加推等安排，新價單包括一至四房戶，預計本周六（6月5日）開售首兩批共約300伙。

●中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，5月一手成交量創今年新高，估計6月增至達2,500宗。公司為加強吸納柏傲莊III買家，為該盤投入逾千萬元作宣傳等用途，並特別於售樓處所在商場開設展覽廳。

●鴨脷洲逸南提價加推25個單位 周五賣28伙

港島區新盤銷情理想。恒基地產（00012）日前開售的鴨脷洲逸南，首輪銷售單位已沽清，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，該盤昨加推25伙的價單，折實售價逾452.23萬至726.15萬元，折實呎價24,314至27,700元，部分單位輕微上調1至2.5%。價單顯示，該批單位折實平均呎價25,849元。該盤加推28伙於本周五（6月4日）發售。

同系粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，今日（5月31日）連沽2伙分層標準戶，套現逾3,670萬元。其中2座26樓A室，實用面積1,314方呎，成交價2,295.06萬元，呎價17,466元。

●啟德THE HENLEY I月內速沽188伙 吸金逾22億

市區大型新盤具市場需求。恒基地產（00012）5月開售的啟德THE HENLEY I，單月賣出約188伙，套現逾22億元。其中今日（5月31日）連沽兩伙，包括2座33樓D單位，實用面積546方呎，成交價1,870.07萬元，呎價34,250元。

●堅尼地城加多近山特色戶8534萬元沽出

個別貨尾盤錄高價承接，據一手銷售資訊網資料，堅尼地城加多近山售出53及55樓B室特色戶，實用面積1,778方呎，連車位售價8,534萬元，呎價47,998元，料創項目新高。