【產經評論】華抗通脹美阻撓　五月不窮六月絕

港股素有「五窮、六絕、七翻身」之說。剛過去的五窮月，恒指先跌後回升，淡友一地眼鏡碎，市場亦驟然對本月的六絕月感樂觀，會否輪到好友被打臉？誠然，目前實不容過於亢奮，雖然全球維持寬鬆貨幣政策，但內地開始出手壓抑人民幣升值，且亞太及廣東疫情升溫，對全球出口及供應鏈的影響有多大仍待觀察。觀乎近日大量游資圖押注中國資產冀大撈一筆之際，內地正出手調控，美國也加入戰團，好淡雙方必有一番角力，投資者要緊握扶手！

五窮月港股由跌轉升的關鍵之一是美國聯儲局維持「鴿派」言論，美元再現疲態，人民幣相對升值，再加上各地監管部門喊打虛擬貨幣，大量相關資金出逃，重新流入股市、匯市和金市。更重要的是5月亞太飛來疫情「黑天鵝」，印度、印尼、台泰菲越星馬等多地確診個案大反彈，使相對穩定的中國重獲資金關注，人民幣資產驟獲追捧，尤其5月下旬起外資大量流入A股，港股亦收復失地，造就了五窮「不窮」的畫面。

展望6月，市況絕非坦途。首先，美國通脹持續升溫，不排除聯儲局於6月會就收水時間表態；其次，亞太疫情反彈的範圍愈來愈廣，作為內地出口命脈的廣東亦見升溫，尤其廣州及深圳是關鍵城市；本為「防疫模範生」的台灣和越南疫情拖得愈長，對全球製造及科技業供應鏈的傷害愈大；美國總統拜登此刻祭出追查疫情源頭，而不是齊心救市，意味一場龍爭虎鬥隨時上演，窒礙全球經濟復甦步伐。

針對港股，影響更大且更直接的是內地政策轉向。事緣5月中旬後，內地多番強調要打壓大宗商品價格升勢，且多個財金部門異口同聲強調人民幣未具持續大幅升值的條件，今更見當局上調外匯存款準備金率，圖為人民幣投機降溫，展示了當局決心，不排除類似的調控措施陸續有來。只要人民幣回軟，中港股市勢必跟隨！誠然，人民幣持續大幅升值不利出口，亦會引來大量熱錢流入興風作浪，激化資產泡沫和通脹，對內地有害無利。

不過，內地愈要打壓，拜登政府就愈設法破局，足見中美經濟戰絲毫沒有緩和！美國近日提出了6萬億美元財政預算案，被大行形容為推升商品價格的禍首，使內地打擊通脹的措施變得徒勞，明顯是來者不善。總而言之，全球熱錢與大國政策對決，大概就成為今年「六絕月」的主題，五窮「不窮」誠不足喜，更要防「六絕月」好淡角力加劇，市況如坐過山車！