一沉百踩！官方警示區塊鏈「影子銀行」　比特幣反覆

各國對虛擬貨幣的「辣招」浪接浪，其中，美國貨幣監理署(OCC)放風，正尋求跨部門合作加強相關監管，同時有愛爾蘭央行官員警告，虛擬貨幣投資者或會血本無歸。七大工業國(G7)財長也就央行數碼貨幣的共同原則展開工作，於今年較後時間發表結論。

交易平台CryptoCompare數據顯示，「一哥」比特幣(Bitcoin)周一(31日)，低見34,185美元，「二哥」以太幣亦低見2,274美元，及後回升至36,916美元及2,624美元。

OCC代理署長Michael Hsu在接受外媒訪問時表示，該署與聯儲局和聯邦存款保險公司(FDIC)組成工作小組，探討如何監管虛擬貨幣，惟該小組的決策沒有法律效力。他續指，區塊鏈技術產生了一大批規模龐大且不受監管的「影子銀行」，金融投資機構設計出各種產品冀進入市場，當前氣氛十分蓬勃，但這正正是金融危機發生前的先兆。

愛爾蘭央行金融行為總裁Derville Rowland亦對現時虛擬貨幣盛行的情況感擔憂。她指出，虛擬貨幣是一種投機性，且不受監管的投資，投資者應意識到自己的投資可以隨時消失。Rowland的監管態度一直以強硬著稱，並將會在今年7月接任歐洲證券及市場管理局(ESMA)投資管理常務委員會主席一職，負責制定基金業的法規。

不過，對於月中比特幣大瀉，著名暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者清崎(Robert Kiyosaki)認為是個好消息，為投資者提供良好的入市機會。曾揚言比特幣上望100萬美元的他在社交平台發文稱，若比特幣跌至2.7萬美元或將再次入市，關鍵在於美國政府、聯儲局和華爾街無能。儘管他偏愛被稱為「上帝貨幣」的黃金和白銀，但以金價2000年只是每安士300美元為例，論證他看好比特幣的遠景。