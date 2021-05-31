大和唱好美蘭空港　受惠境內遊需求

大和發表報告稱，隨着海南政府將推行更多免稅政策，當地免稅市場保持強勁增長。而海口美蘭機場二期啟用後，美蘭機場免稅店將成為內地總建築面積最大的機場免稅店。儘管在最新離岸免稅政策生效前，該公司對免稅店租賃業務的依賴有限，惟料未來將成為收入增長的主要動力。

該行又指，美蘭機場二期工程接近尾聲，航站將於今年至明年啟用，屆時機場客運量將翻倍，且成為海南最大的機場。考慮到國際航線和貨運方面的潛力，海南省自貿區將帶動該公司進一步增長。

不過，美蘭空港控股股東海航集團進行重整，對該公司的所有權和財務方面造成風險，預計今年美蘭機場的資產負債率將按年上升26個百分點至56%。該行估計，海航或會出售美蘭空港股份，以償還相關債務，但預計海南地方政府或中央政府最終或會收購該機場。

大和認為美蘭空港的估值具吸引力，預計受惠於疫情爆發後首年免稅政策的正面影響，今年對公司來說將是豐收的一年，並首予「買入」評級、目標價45元，較該股周一收市價高出25.87%。