美國拆股潮再現　近6年來最多

美國晶片商英偉達(Nvidia)上周宣布了股份1拆4的計劃，使其成為標普500指數成分股中，在過去一年宣布拆股的第八家公司，這也是6年來同期最多公司宣布拆股的時期。事實上，去年蘋果亦已經進行1拆4，是其上市以來第五度拆股，美股似乎又迎來新一輪拆股潮。

隨着大量散戶湧入美股市場，以及零碎股票(fractional shares)交易的興起，圍繞拆股是否會影響股價表現的爭論也愈演愈烈。一般而言，美股每次最低交易量為1股，惟近年不同券商紛紛推出零碎股票交易，容許投資者買賣少於1股的交易單位，如0.1股等。

JMP證券行政總裁Mark Lehmann表示，從數學上而言，分拆股票的想法是沒有意義的，但部分投資者會對某隻股票的特定價格持有不同的態度。Jensen投資管理公司投資組合經理Kevin Walkush也指出，很多投資是由投資者的心理因素驅動的，拆股意味着散戶可以直接購買公司股票，而不僅局限於碎股交易，為散戶打開了更大的市場。

BTIG策略師Julian Emanuel認為，提供零佣交易以及零碎股票交易的券商愈來愈多，拆股已逐漸顯得沒有意義。