東方日報B1：中港股五窮月不窮　六絕提防通脹

美團上季業績大致符合預期，即使關於其新業務虧損的憂慮，驅使多家中外資券商調低其目標價，惟周一股價尾段漲幅曾擴大至11.16%，高見294.8元，收漲10.86%，報294元，膺表現最佳恒指、國企指數及科技指數成分股，收復10天、20天及50天線，從「北水」淨吸資逾14億元，跟港股通錄得淨賣出9.47億元相反。

惟麥格理直言美團就算餐飲外賣和到店業務表現理想，單就新業務虧損高於其他科網股便足以重挫股價。該行推算「美團優選」上季收入只有約9億元人民幣，差過拼多多，其平均訂單價值和產品供應也不理想，對上季每周僅能處理1,000多件產品感到意外，反映其在電商和供應鏈等缺乏經驗。故該行將美團目標價再劈至267元，比周一收市價低9.18%，可謂全城最「熊」，評級亦維持在「中性」。

野村認為，聯儲局重視的通脹指標、4月增幅創29年高的美國個人消費開支物價指數(PCE)，今年內都會高企。即使通脹數字明年會因財政刺激的邊際作用下降，以及供應逐漸追上需求而減退，商品價格未來半年至一年內也會緩和，可是通脹憂慮仍會加劇股市波動性，尤其第三季會見真章，因為屆時不能再歸咎疫情拖低基數，而聯儲局下季開始談論縮減量寬。

該行又不排除中資股短期還有下行壓力，畢竟互聯網等行業的監管陰霾還未消散，惟過多兩至三個月，中線而言仍建議「增持」，原因包括疫苗接種進度慢和中美關係再惡化的風險有限，而且有着5G、新能源、科技、供應鏈本地化等多個長線的結構性機遇；反而港資股則建議「減持」，因在主要指數的權重會再下降、中線盈利增長前景偏低。

美股周一休市，俗稱「黑期」的新加坡港股期指周一晚處於29,090點水平。

另一方面，內地股市「五窮月」不窮，滬綜指累漲4.89%，創去年11月來最大升幅，亦是自2013年後表現最好的5月。A股強勁，反映經濟向好、人民幣持續升值吸引資金流入等。作為近期與碳中和相關投資主題受捧，帶動電池生產商寧德時代股價再創新高，市值突破一萬億元人民幣(下同)。然而，券商認為A股陷困，6月難現「瘋牛」。

內地股市周一全線向好，滬綜指高開後雖一度倒跌，但午後重拾升勢，最終以全日最高位3,615點收市，升0.41%；深成指走勢相似，收報全日高位14,996點，升0.97%，5月累升3.86%。

資金重新追逐科技股，更帶上海科創板指數周一大漲4.09%，收報1,442點，全月累飆7.59%；深圳創業板指數亦升2.38%，收報3,309點，全月漲7.04%。全日兩市成交額共10,094億元，連續兩日高於萬億元。外資亦透過滬、深股通淨流入52.1億元，扭轉上周五的單日淨流出。惟人民銀行再開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量，已連續64日維持逆回購規模不變，利率續持平於2.2厘。

A股近期回暖，個別「抱團股」重現漲勢，鋰電池龍頭股寧德時代周一再飆5.98%，收報434.1元創新高，市值10,112億元，成為A股市值第八大、深交所市值第二大公司；股價水漲船高也使創辦人曾毓群以392億美元身家坐穩香港首富，高於長和系李嘉誠的350億美元。曾毓群2005年循香港「優才計劃」獲居民身份，往後富豪排名榜把他歸類香港企業家。

寧德時代早前與天賜材料簽定為期一年供應協議，後者將向供應電解液產品，料對應為1.5萬噸的六氟磷酸鋰使用量。

大和指出，該協議反映寧德時代的電池需求強勁，產量超出預期，故將其未來3年的出貨量預測上調9至16%；淨利潤預測亦相應上調9至13%。該行維持其買入評級，目標價上調5.26%至560元，較現水平仍有29%的潛在升幅。

值得留意，近期廣東疫情反覆，錄得多宗變種病毒個案，帶動疫苗股表現。熱景生物周一飆20%；達安基因也大漲8.93%。

展望後市，雖然「抱團股」再次炒起，但投資界對A股短期走勢未敢過分樂觀，去年底的「瘋牛」也很難重現。博時基金指，目前市場處於橫行區間，一方面中國經濟具備較強的韌力，政策和流動性整體利好，市場經過調整後也沒有系統性風險；另方面目前經濟和流動性預期都弱於農曆新年前，指數短期難向上破頂。

中信証券認為，大宗商品價格即將回落，人行將維持基礎貨幣供給穩定，預期股市保持當前的反彈不變。從行業層面來看，商品價格下跌將有助於中游製造商成本下降，看好軍工、通用和專用機械設備，以及通訊設備等行業。