油組預警：倘不增產　全球原油庫存將大降

外媒報道，石油輸出國組織(OPEC)及其盟國(合稱OPEC+)收緊對全球石油市場的展望，預計如若不進一步增產，今年餘下時間原油庫存將大幅下降。

報道引述一份文件稱，OPEC+聯席技術委員會預計，過剩石油庫存到下個月底將接近消耗殆盡，並預計由9月到12月庫存將下降至少每日200萬桶。OPEC+部長級會議將於周二(6月1日)召開。

事實上，OPEC+正部分恢復去年因新冠肺炎疫情爆發而削減的產量；至於國際油價今年以來累計升幅已超過3成，至周一(5月31日)，紐約期油在電子交易時段升近1%，報每桶66.91美元；布蘭特期油則報每桶69.46美元，升74美仙或1.08%。

OPEC秘書長Mohammad Barkindo在聯席技術委員會召開會議後表示，有很多不斷變化的因素在影響全球石油市場，例如疫情期間的變化速度，重申OPEC+將繼續是維持石油市場穩定的可靠力量。」

該文件指出，如果OPEC+在7月過後維持產量不變，2021年全球石油庫存將平均下降每日140萬桶，超出該組織在上月每日120萬桶的預測。

OPEC+維持今年全球石油需求增加每日600萬桶，達每日9,650萬桶的預測不變，但同時下調非OPEC+產油國的供應預測。

報告預期，全球石油庫存將從9月開始加速下降，11月將下降每日260萬桶。到12月，已開發國家石油庫存將比2015至2019年平均水平低1.09億桶。