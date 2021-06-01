以太幣大升級！比特幣或失龍頭地位？

虛擬貨幣在5月份經歷了暴跌，但當中以太幣跌幅相對較低，因此很多分析把目光重新聚焦於這個全球第二大的虛擬貨幣，並認為以太幣總有一天會超過比特幣的市值，成為新龍頭。

目前，比特幣的市值是以太幣的兩倍有餘，但在5月兩者之間的市值差距縮小了約3,500億美元。據報道指出，以太幣的持有者和愛好者們認為，以太幣擁有基於區塊鏈技術的各種金融服務生態，以及其被用於NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)的獨特價值。同時，以太幣正在進行升級，升級後的該虛擬貨幣可以提高網絡效率，並大大降低挖礦成本。

區塊鏈公司Edge&Node聯合創始人Tegan Kline表示，以太幣的市值在未來某個時候可能會超過比特幣，因為以太幣在創新和開發者興趣方面將更具優勢。不過，她也表示，投資者應該在比特幣和以太幣兩種虛擬貨幣中合理分配資金配置比例。

此前，高盛策略師和「女股神」Cathie Wood等都表達了對以太幣的興趣，反映出愈來愈多人對以太幣的興趣已經超出了比特幣。根據CoinGecko的數據，比特幣在虛擬貨幣市場中的份額已經從2021年初的70%下降到了目前的42%。

高盛大宗商品策略師Mikhail Sprogis和Jeff Currie在上周的一份報告中寫道，比特幣的先發優勢似乎「很脆弱」，比特幣最終很可能會失去最具有實際用途和技術靈活性的虛擬貨幣的「皇冠」。

他們還認為，以太幣似乎是最有可能超越比特幣的候選代幣，但其結論還遠沒有得到證實。他們補充說，以太幣的年度供應增長是有限的，這有助於其作為真正的價值存儲憑證。

虛擬貨幣經紀商Oasis Pro Markets首席執行官Pat LaVecchia認為，從長期來看，以太幣正開始被視為「一個更好的增長故事」。

即便如此，仍有許多人依舊力挺比特幣，並認為比特幣將擊退其他所有競爭對手，保持領先地位。Tokens首席執行官Andrew Kiguel認為，鑑於機構和馬斯克等大亨一直在力挺比特幣，因此比特幣仍具有「最好的外部驗證信號」，仍將是虛擬貨幣之王。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，目前比特幣的領先優勢太大，以太幣無法趕上，畢竟前者有一個主要優勢，即比特幣的固定供應量只有2,100萬枚，這也讓比特幣無法真正貶值。

無論怎樣，在以太幣相對於比特幣的巨大漲幅下，比特幣和以太幣的爭論還將延續。