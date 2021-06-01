陳蓓敏：豐盛生活可吸納作長線投資

美國總統拜登提出六萬億美元財政預算案，重點加強基礎設施，民生福利，嚴管槍械暴力，氣候變化危機，調高稅率，增加國防資金。預算案須呈交國會審批。上周美股三大指數做好呈牛皮狀態。四月個人消費開支物價指數和核心物價指數，皆按年升逾3%，高於市場預期。市場密切留意通脹走勢，首季國內生產總值按季升6.4%。

中國公布五月製造業採購經理指數(PMI)為51%，較上月低0.1百分點，保持平穩微擴張走勢。非製造業商務活動指數為55.2%，較上月升0.3百分點，步伐較快。人民幣中間報6.368兑1美元，創三年高位。市場關注人民幣強走勢，對經濟復甦影響性，再加上近期 商品價格高企，是否對中，小企構成成本壓力。

內地提及面對人口老化和配合人口發展計劃，實施一對夫妻可生育三名子女政策，相關生育板塊即時搶上。當然人口福利有助推動經濟齒輪，但也要兼顧有關配套，如衣，食，住，行，教育等。港股於5月最後一個交易日曾失而復得於29,000關口。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)