陳蓓敏：豐盛生活可吸納作長線投資
2021年06月01日 07:00
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美國總統拜登提出六萬億美元財政預算案，重點加強基礎設施，民生福利，嚴管槍械暴力，氣候變化危機，調高稅率，增加國防資金。預算案須呈交國會審批。上周美股三大指數做好呈牛皮狀態。四月個人消費開支物價指數和核心物價指數，皆按年升逾3%，高於市場預期。市場密切留意通脹走勢，首季國內生產總值按季升6.4%。
中國公布五月製造業採購經理指數(PMI)為51%，較上月低0.1百分點，保持平穩微擴張走勢。非製造業商務活動指數為55.2%，較上月升0.3百分點，步伐較快。人民幣中間報6.368兑1美元，創三年高位。市場關注人民幣強走勢，對經濟復甦影響性，再加上近期 商品價格高企，是否對中，小企構成成本壓力。
內地提及面對人口老化和配合人口發展計劃，實施一對夫妻可生育三名子女政策，相關生育板塊即時搶上。當然人口福利有助推動經濟齒輪，但也要兼顧有關配套，如衣，食，住，行，教育等。港股於5月最後一個交易日曾失而復得於29,000關口。
近期豐盛生活服務(00331)表現超班。5月恒指由低位也只是升約5%，但豐盛生活服務卻累升53%。自從於5月7日改名為豐盛生活服務後，令市場對其業務有更清晰了解。自上市後，集團不斷努力由單一機電工程，發展成多線生活服務綜合企業，多項業務均有優異穩定現金流，財務健康。五月走勢凌厲配合成交，顯示獲得市場垂青，建議吸納作長線投資。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)