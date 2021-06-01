十方控股旗下項目地盤被判返還予業主 有理由提上訴
2021年06月01日 07:01
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十方控股(01831)公布，有關其北京石花洞鳥語林項目的項目地盤土地擁有人向北京繁星提出索償，以尋求終止與北京繁星就項目地盤訂立的戰略合作協議及租賃協議，北京市房山區人民法院作出日期為5月26日的民事判決書，判決確認解除合作協議及租賃協議，並判令北京繁星於判決書生效之日後30日內將項目地盤返還予業主。
於去年12月底，該項目應佔土地租賃權約1.59億元人民幣(下同)。倘由於交還項目地盤而導致土地租賃權須作出悉數減值，則減值虧損1.59億元將佔集團於去年12月底的總資產約36.75%，而公司會由淨資產狀況6,173.2萬元變為淨負債狀況9,747.6萬元。
北京繁星認為，業主於索償中的指稱毫無依據。尤其是，項目延期的原因眾多，包括政策暫停、項目審批延遲及新冠肺炎疫情等均非公司控制或過錯，而且，從合作協議與租賃協議的關係看，合作協議的履行情況及解除與否均不應影響北京繁星基於租賃協議取得的項目土地使用權，且北京繁星正常履行租賃協議，不曾發生違約行為。
於聽取中國法律意見後，集團認為北京繁星有理由就判決書提出上訴。