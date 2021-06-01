陳正犖：投資者有何方法為通脹作部署？

疫情控制似乎又有進展，但全球的新冠病毒緊急情況並未結束，疫情距離正式落幕或需要長達12個月的時間。即使今年疫情逐步受控，環球經濟復甦勢頭強勁，但投資者仍有一連串擔憂。近日，大多數投資者持續關注與通脹有關問題。

美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，但不太令我們意外，今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票，酒店價格及二手車價格所帶動，我們預期聯儲局可能在整個夏天，不會對物價強勁太大反應。市場應關注本周公布的就業報告，如果非農業就業職位增長逾75萬份，聯儲局或於六月/七月積極討論減少買債，反之如果數據遜色，可能延遲至八月尾的Jackson Hole年會附近才開始研究縮減放水力度。

通脹對債券持有人和股票持有人都有嚴重影響。也就是說目前是不尋常時期。之前受惠於較高增長的科技股，面臨著「通脹」壓力。債券收益率為負，並且可能無法高於即使是適度的通脹水平。對於通脹究竟是否真的短暫，還有多少升溫空間，大家或需要進一步評估。我們相信未來十年通脹將比過去十年上升得更快。投資者想獲得超過通脹的回報，投資組合就需要與過去不同。如果以消費者價格指數計算，2011 年至 2020 年的通脹率為每年平均 2.0%，我們預期 2021 年至 2030 年的通脹率為每年平均 2.5%。這個「小」差別是重要的，因為它改變了證券估值的貼現率。

我們建議改變投資組合結構，既能反映通脹影響，又能促進健康、實質的增長。投資者或可合理地傾向部署派息有望增長的股票，多於較傳統的股票及債券配置。另一方面，同時分散投資在收入及盈利有望呈現高於趨勢增長的不同行業和地區，包括正在經歷顛覆性變革和創新的行業。只有當利率升至經通脹調整後為正數、且通脹趨於穩定時，資產配置才考慮恢復到正常的股票與債券比例。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖