道指期貨偏軟 金價向好

●美匯指數跌至89.82；港匯見7.7612；離岸人民幣(CNH)報6.3704；美元兌日圓處109.51；歐元升至1.2232，英鎊漲至1.4222。美國主要金融市場周一(5月31日)假期休市，金價報1,908美元。布油報69.31美元，紐油企66.99美元。比特幣升至3.75萬美元水平。道指期貨偏軟。

●石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)收緊對全球石油市場的展望，預計如若不進一步增產，今年餘下時間原油庫存將大幅下降。

●市場消息指，背後有美國大型科企亞馬遜(Amazon)支持的電動車新創公司──Rivian，可能會在今年下半年首次公開發行(IPO)上市，公司估值可能達到700億美元(約5,460億港元)。

●外媒報道，因新冠肺炎疫情再度反彈，全球最繁忙的港口之一的深圳鹽田港，或見到船運推遲，早前該港口已部分關閉。

●市場調研機構TrendForce發表最新數據顯示，2021年第一季前十大晶圓代工廠總產值再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，按季增1%。

●有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧指，相信人民幣將較預期更早成為全球儲備貨幣，這番話意味到美元的地位將受到動搖。

●經濟合作暨發展組(OECD)秘書長Angel Gurria表示，正在談判中的全球最低企業稅率，各國可能要到10月份才能達成一項全面協議。

●美國晶片商英偉達(Nvidia)上周宣布了股份1拆4的計劃，使其成為標普500指數成分股中，在過去一年宣布拆股的第8家公司，這也是6年來同期最多公司宣布拆股的時期。

●京東物流獲納入恒生綜合指數，下周五(6月11日)起生效。

●經合組織上調全球經濟增長預測至5.8%。