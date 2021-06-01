信達生物與葆元醫藥就治療癌症藥物達成獨家許可協議

根據協議條款，公司將獲得taletrectinib在大中華區的獨家共同開發和商業化權利。葆元醫藥將繼續負責中國地區的taletrectinib的臨床開發和註冊報批，和大中華地區的臨床生產和商業化生產。公司有權在香港、澳門和台灣地區共同開發taletrectinib和負責註冊報批。

根據協議，葆元醫藥將獲得總額可達1.89億美元的先期付款及開發費用資助和潛在里程碑付款，以及基於taletrectinib在大中華區年度淨銷售額的特許權使用費。

Taletrectinib是一款開發中的下一代有效靶向ROS1和NTRK的TKI，對於TKI初治和TKI經治的患者有效。ROS1基因重排是非小細胞肺癌的致癌驅動基因，估計發生於約2至3%的晚期非小細胞肺癌的患者；NTRK基因融合是多種實體瘤的致癌驅動基因，估計發生於約0.5%的多種晚期實體瘤患者。