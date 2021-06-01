內地搞三孩政策　3大板塊當炒股一文睇晒…

周一(5月31日)港股上晝仲係悶局一場，誰知下晝傳來內地官媒報道，政府高層主持的高級別會議，為推「三孩政策」應對少子化同高齡化開綠燈，頓時見到北水狂吸生育概念股。為迎接全球第三大經濟進入「造人新時代」，可以留意呢3大受惠板塊！

由於7月內地要慶百年活動，所以5月下旬開始，見到明顯有北水歸位港股，外資亦押注呢個活動加注A股。事實上，環顧全球，歐、美話就係復甦緊，但經濟數據仍然係參差，亞洲新興市場又多災多難，疫情大反彈，來來去去，眼下都係中國內地最值博。當然，講得「博」，唔係冇風險，尤其最新廣東省的疫情有升溫迹象，所以跟風入場，都係要定住止蝕位兼限注，冇得「包生仔」！

其實面對少子化和高齡化，唔少意見提出內地應該全面放寬生育，即不要限3個，直頭「任人生」，但可能當局都要留啲政策喺手，唔可以一步到位，所以好似「擠牙膏」咁，推三孩政策。到底成效如何，不得而知，尤其係如今全球經濟景氣差，唔係政府話可以生，啲後生就真係會去生，都要搵到食，有前景，先至直正鼓勵到新世代願意組織家庭，畢竟呢啲講緊長達十幾廿年的生兒教育問題，內地要同步提升衣、食、住、行、教育、養老等各方面配套，放寬生育政策始才能發揮最大效果。

東網產經專欄作者 帥哥