疫情及缺電夾擊廣東省　拖全球供應鏈後腿？

新冠肺炎在中國廣東省復燃，加上近日省內多個城市實施限電，勢打擊這個華南工業重鎮的生產進度，恐怕又會波及全球供應鏈。

外媒報道，中國南方電網發布的聲明指出，廣東省21個城市開始限電，主要因為全球經濟復甦，加上夏季天氣炎熱，用電需求激增。據報，包括廣州、佛山、汕頭、東莞、珠海、中山及潮州等城市都在限電。南方電網負責向5個南部省份供電，截至5月29日，今年該5個省的用電需求較去年同期激增24%，並在5月21日當天創下歷史新高。

南方電網表示，家庭用戶及公用設施的用電未受影響，企業和工廠則受衝擊，部分每周被迫停業數天，使他們難以如期滿足訂單；有些企業和工廠則購買可攜式發電機，來保持照明。南方電網一名經理指出，高溫也使得使用空調的需求增加，而雲南省的降雨減少，亦衝擊水力發電能力，並導致供電大減。

去年12月，中國湖南、江西及浙江省就曾實施過限電，廣東省更曾無預警大停電，引發民怨四起。中國與澳洲打貿易戰，限制澳洲煤炭進口，被質疑是導致限電和停電的原因。

疫情方面，廣東省周二(1日)公布，過去一日新增11宗本地確診病例，另2宗本地無症狀感染病例，全部出現在廣州。為減少市民流動帶來的疫情傳播風險，佛山將自周三(2日)中午開始收緊市民和車輛離開當地的管理措施。