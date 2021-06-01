財新5月中國製造業PMI報52　通脹仍是重中之重

財新5月中國製造業採購經理指數(PMI)按月升0.1個百分點，至52，為2021年以來最高值，符合預期。

該走勢與國家統計局製造業PMI相反。統計局發布的5月製造業PMI錄得51，較上月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能猶在。通脹問題仍是重中之重。

王續指，5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通脹壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味着大宗商品的快速上漲，已經對經濟運行秩序造成影響。

而財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數錄得2021年內高位，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高位。企業反映，新接業務量增速為5個月來最強勁。

新業務量增長，帶動產量進一步上升，但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較上月微降。

4月升入擴張區間的就業指數，5月出現回落。部分企業因強勁的市場需求而增加用工量，但也有部分企業受制於成本上漲，對增加用工仍持謹慎態度。兩者相抵，5月就業指數僅略高於盛衰線。

已經持續數月的價格上漲仍在繼續。5月製造業購進價格指數在擴張區間升至2017年1月以來最高位。調查企業普遍反映，原料成本上揚，推高了各種費用。企業普遍通過上調產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

鑑於需求持續改善，製造商大幅增加採購，5月供應商供應時間指數在收縮區間大幅下降。調查企業反映，投入品需求上升，但供應商存貨量低，導致最近供應問題惡化。與此同時，庫存數據顯示原材料庫存與成品庫存皆輕微下降，原因普遍是在生產和交付訂單過程中增加動用原有庫存。

展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至4個月低位，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。