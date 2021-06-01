DHL Express成立新航空公司　加強歐洲空運網絡

全球物流巨企DHL Express公布歐洲航空網絡的未來建設藍圖，以邁向策略2025新的里程碑。首先將在奧地利成立一家新的貨運航空公司，目前正向當局提交申請，預期新航空公司將於下半年成立及開始營運，運用由DHL英國航空公司(DHL Air UK)轉調的B757貨機機隊，提供歐洲境內的航班服務。而DHL英國航空公司將成為洲際航空公司，擴大B767貨機的規模並在機隊中新增B777F貨機。

DHL Express歐洲網絡運營執行副總裁Roy Hughes稱，上述措施有助公司持續提供足夠的國際快遞貨運能力，以滿足客戶對跨境快遞的高度需求，並透過既定計劃和增加洲際航班，公司在歐洲的航空網絡將能更靈活且更具彈性，並能提供更完善的全球整合。

與此同時，該公司正改造位於東密德蘭(East Midlands)的DHL英國航空公司，以因應對電子商務的增長，並持續為客戶提供最快的跨境遞送服務。DHL英國航空公司將專注於洲際服務，增加往返英國、美洲地區和亞洲的航班，也將增加更多的B767貨機和引進全新B777F貨機來擴大機隊規模，計劃2022年初開始運營B777貨機。