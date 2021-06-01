【高盛推介】美團突破310元水平 資金趁高部署淡倉
2021年06月01日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周五(5月28日)公布今年首季業績後，周一(5月31日)走勢凌厲突破290港元水平，收市升約10.9%，為當日升幅最大的藍籌股。周二(6月1日)早段繼續上升，高開約0.7%後突破310元水平，高見315.2元，突破1個月高位，跑贏大市。
截至至今年3月底止，美團虧損擴大至48.47億元人民幣，但合符市場預期。及後有券商指，指美團短期監管風險雖然持續，但旗下3大業務增長勢頭依然完好。該行給予美團「買入」投資評級，目標價則下調至440元。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金趁高部署認沽證，錄得約2,630萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。認購證則於上周四(5月27日)及上周五共錄得約2,080萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金集中在260元以上收回價的產品。而熊證則於周一繼續獲資金流入，並分布在300元以上的各個收回區域產品。
觀察港股通資金流向，則見周一北水重新買入美團，錄得約14.4億元資金淨買入。
美團購證18368，行使價350.2元，2021年12月23日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高槓桿、低街貨。
美團牛證64904，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，高槓桿貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨美團沽證(11744)。價外選擇可留意屬中期的美團沽證(23248)。熊證方面可留意美團熊證(64356)。遠熊選擇可留意美團熊證(69772)。
美團沽證11744，行使價283.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。
美團沽證23248，行使價269.8元，2021年8月27日到期，實際槓桿6.4倍，價外、中期。
美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團熊證69772，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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