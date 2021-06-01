首隻滬港互掛ETF上市　港交所：致力研究推動ETF通相關工作

港交所行政總裁歐冠昇表示，該兩隻新產品進一步推動跨境ETF市場的發展，也見證兩地交易所的深化合作。集團將與內地交易所、兩地監管機構和市場參與者共同合作，持續發展正在亞洲區內快速增長的ETF市場，同時致力探討和研究推動ETF通的相關工作，務求貫徹一直以來的戰略重點——為市場提供更多投資選擇和機會、加強與內地資本市場的連繫，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

香港ETF市場是亞洲區內最多元化的產品市場之一，內地新經濟公司的湧現，進一步豐富了香港ETF市場產品的廣度。截至2021年5月28日，在香港交易所上市的ETF超過140隻，每日成交額超過76億元(相比2020年的平均每日成交額為64億元)，管理資產規模達4,000多億元。