【瑞通推介】快手由上市低位反彈　資金好淡爭持

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指上日收報29,151點，升27點或0.1%。

人民銀行月中起上調外滙存款準備金率2個百分點，恒指周二(6月1日)早段曾試29,000點關支持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(5月31日)淨流入逾6,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者預期後市向好。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美團首季虧損擴大，仍勝預期，加上普遍獲券商唱好，帶動股價昨飆10.9%，高收於294元，是表現最佳藍籌，一舉重越多條平均線，且10天線升穿20天線。報道指最高人民法院將研究起草反壟斷、反不正當競爭司法解釋。美團周二早段再漲6%，不單收復300元關，高位突破315元。周一有逾14億元北水淨買入美團，是最多北水淨買入港股。同時美團是周一沽空金額最多港股，錄17億元沽空。輪證資金流方面，超過4,600萬元淨流出其好倉，為個股好淡倉資金淨流入之冠；而其淡倉同日則有逾3,400萬元淨流入，為最多資金淨流出的個股好淡倉項目。

廣東本土疫情爆發，令中港通關增添變數，拖累友邦保險顯著捱沽，周一收跌3.9%於99.2元，連失10天和20天線，是表現最差藍籌。股份周二早段續跌逾1%，回至98元水平，技術上，連續兩日考驗50天線(98.65元)的支持力。周一有逾3億元北水淨沽出友邦。輪證資金流方面，超過2,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,000萬元淨流出。

快手周一創上市新低190.2元，周二早段反彈，最多曾升8%，見209.8元之1周高位。快手聯合江蘇衛視官方宣布，聯合舉辦616晚會。另外，快手在微信端上線一款可以團購的微信小程序，名為「吃喝玩樂在快手」。周一快日好倉淨流入近870萬元。

思摩爾國際周一除淨，股價急漲8.1%，收報55.5元，重返20天和50天線之上。股份上周因國家衞健委指電子煙危害健康的消息而急瀉，但有券商稱電子煙產業仍處快速發展期，帶動思摩爾收復部分失地。周二早段回至55元以下整固，跌幅近2%。周一有約4.6億元北水淨買入思摩爾。另有近10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有近20萬元淨流入。

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