【高盛推介】快手窩輪牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：快手在公布業績後連跌兩日，當中周一(5月31日)失守200港元水平，跌約3%，並曾低見190.2元，創上市新低。周二(6月1日)早段則從低位發力反彈，高開約0.2%後隨即升幅擴大，高見211.8元。

截至今年3月底止，快手錄得虧損擴大至577.5億元人民幣。有券商指快手首季收入合符預期，惟日活躍用戶數目輕微差於預期。該行下調快手目標價至350元，但仍維持對其「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期認購證持續獲資金部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,430萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，則見牛證於周一獲資金轉向流入，有約140萬元，並較集中在168至170元收回區域的遠牛。而周一流入熊證的資金當中，則見210元以下收回價的近熊獲資金留意之外，遠熊亦見獲資金留意。

快手購證13277，行使價259.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿5.4倍，價外、高槓桿。

快手購證12164，行使價228元，2021年12月29日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。

快手牛證66970，收回價190元，行使價187元，換股比率500，槓桿比率9倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

快手牛證61657，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手沽證13192，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.8倍，價內、低街貨。

快手熊證67368，收回價230元，行使價233元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，新上市。

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