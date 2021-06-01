澳洲5月樓價按月升2.2%　悉尼3個月飆9.3%創近33年高

據房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲全國樓價5月份按月升2.2%，較4月份的升幅1.8%更為強勁，但較3月份2.8%的32年高位仍有一段距離。按年計，當地樓價漲10.6%。

月內，澳洲8大城市的樓價都升了1%以上，獨立屋及住宅單位的樓價全面上升。在分析的334個地區中，過去3個月有97%的地區樓價錄得升幅。

至於按月計，8大城市中，以塔斯馬尼亞的霍巴特(Hobart)樓價升幅最強，升3.2%；而悉尼升3%緊隨其後；第3位為達爾文(Darwin)，升2.7%。

如以過去3個月計，則悉尼樓價飆9.3%，冠絕其他主要城市，並創近33年新高；達爾文升7.9%；霍巴特升7.7%。

按年計，達爾文樓價飆20.3%排第1，為該市有紀錄以來的最強增幅；其次為霍巴漲16.5%；坎培拉升15.6%；悉尼則升11.2%排第4。而受疫情影響延長封鎖措施，墨爾本樓價僅增5%，為8大城市中升幅最少。

CoreLogic研究主管勞利斯指出，房地產市場的基本面驅動力仍然存在。經濟狀況改善和低利率結合下，繼續支持消費者信心，創造對住房的持續強勁需求。同時，供需不平衡繼續製造緊迫感，從而導致樓價上漲壓力。