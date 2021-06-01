恒地：增持美麗華是長遠目標　積極思考鼓勵市民打針方法

至於寫字樓租務方面，他指出，甲級寫字樓及核心區物業表現穩定，比如旗下中環國際金融中心(IFC)，即使有樓面空置亦很快找到新租戶，因跨國及大型企業對核心區物業仍有需求。

另外，李指出，若政府收回土地興建基建設施及公屋等，會同意此做法，因有利公眾利益。集團多年來持續進行農地轉換用途，以及加快「生地變熟地」的工作。他指，集團對中環海濱商業地「好有興趣」，稱該地皮是一幅「靚地」，將會入標競投。

恒地持有恒艾健康33%股份，被問到是否計劃擴充產業至健康領域，聯席主席兼董事總經理李家傑指，投資恒艾健康是一個嘗試，集團會在不同產業發掘發展空間。

為鼓勵接種新冠肺炎疫苗，近日多間企業為員工提供疫苗假期，李家誠指，集團正不停鼓勵員工接種疫苗，目前集團為員工提供共4日疫苗有薪假。至於會否推出措施鼓勵市民打針，他指集團正積極思考鼓勵市民打針的方法，冀以多元化方式鼓勵市民接種。

他亦透露，早前因患上感冒未能打針，目前已打算接種；李家傑則表示，已於今年3月完成兩劑疫苗接種。