亞洲疫情反彈成本上升　全球供應鏈備受威脅

根據周二(1日)的調查顯示，由於全球需求復甦，亞洲工廠活動在5月份持續擴大，但受到原物料成本上漲以及疫情限制等影響，產業供應鏈前景仍未明朗。

分析指出，台灣、越南等疫情反彈，擾亂半導體生產、影響供應鏈，為製造商帶來新的麻煩，並對仰賴亞洲出口帶動的經濟復甦帶來壓力。

據周二公布的採購經理人指數(PMI)，日本和南韓的工廠活動在5月份溫和擴張，也凸顯出他們復甦的脆弱性。外媒引述第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)首席經濟學家Toru Nishihama表示，新出現的變種病毒已對供應鏈產生了負面影響，如果這種情況持續下去，將會打擊中國以外亞洲製造商的供應鏈多樣性。

他指出，亞洲的經濟復甦很大程度仰賴外部需求推動，而非國內市場。若企業無法出口足夠的商品，對於亞洲地區的經濟來說將是不好的徵兆。

調查顯示，由於國內外需求強勁，中國5月的工廠活動以今年最快的速度擴張，PMI從4月的51.9小幅上升至52，但由於價格急速上升，以及供應鏈緊張，導致企業生產受阻。

此外，台灣和越南因近期疫情擴散，工廠活動放緩，越南PMI從4月的54.7回落至53.1，但仍維持在50以上的擴張水準，多數工廠仍持續運作。

日本5月製造業PMI經季節性調整後為53，較前月的53.6稍稍下降。而全球晶片短缺和供應鏈中斷嚴重打擊汽車生產，導致日本4月份的產量增長低於預期。

南韓5月PMI則為53.7增速較4月放緩，但已是連續第8個月增長。調查亦顯示，南韓企業正面臨成本負擔加重的情況，衡量投入價格的指數已飆升至13年來的新高。

東南亞方面，馬來西亞5月PMI從歷史高位53.9降至51.3，菲律賓PMI則從49升至49.9。

●馬來西亞起封城兩周

日本汽車大廠豐田(Toyota)和本田(Honda)周二表示，由於馬來西亞疫情升溫，在當地的工廠暫時關閉。馬來西亞自6月1至14日實施封城防疫。

豐田發言人表示，公司去年在馬來西亞生產了約5.1萬輛汽車，但從周二起暫停銷售和生產，目前尚未決定何時恢復。此外，豐田旗下專門生產輕型汽車的大發工業也將在封鎖期間內停止生產，該公司去年在東南亞國家生產了約22萬輛汽車。

本田發言人指，將在封鎖期間內暫時關閉2座工廠。這些工廠每年可生產約10萬輛汽車和30萬輛摩托車，預計在15日恢復產能。